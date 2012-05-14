Фирташ выступает за скорейшее создание титанового холдинга

Только скорейшее создание вертикально-интегрированного титанового холдинга позволит Украине сохранить свои позиции на мировом рынке титана. Такое мнение высказал глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ в интервью журналу «Эксперт-Украина».

По его словам, если Украина хочет быть игроком на титановом рынке, она должна держать позицию. «Нас уже начинают уважать. Увидите, через пять лет Украина может быть по металлическому титану и губке второй-третьей в мире», – прогнозирует Д.Фирташ.

Он убежден, что успех Украины на глобальном титановом рынке зависит от того, насколько быстро будет создан титановый холдинг.

При этом Д.Фирташ отметил, что в течение последних 8 лет зарубежные компании, иностранные политики и бизнесмены пытались прекратить реализацию титановой программы в Украине. «Им не нужны были конкуренты — нужны были только горно-обогатительные комбинаты — прямой доступ к сырью (Вольногорский ГОК и Иршанский ГОК). За восемь лет мы пережили две «войны», в которых участвовали политики и влиятельные бизнесмены из других стран», – пояснил бизнесмен и добавил: «ГОКи находятся в Украине, почему их нужно отдавать в управление другим странам?»

Он также считает, что Украина имеет большие перспективы на титановом рынке. «Титан — это космос, это мир настоящего и будущего. Мы — большая страна, с огромным потенциалом именно на титановом рынке. Я вижу: Airbus и Boeing развиваются, аэрокосмонавтика идет вперед. Я уверен, что титан — это будущее. И я уверен, что в ближайшем будущем будет дефицит титановой продукции. Сейчас четыре участника воюют за этот рынок: Китай, Россия, Казахстан, США. А нас там почему-то нет», – отметил глава Group DF.

Д.Фирташ считает, что Казенное предприятие «Запорожский титано-магниевый комбинат» в случае получения инвестиций может увеличить выпуск титановой губки почти в 4,5 раза – с нынешних 9 тысяч тонн до 40 тысяч тонн в год.

По словам бизнесмена, крупнейший в Восточной Европе производитель диоксида титана «Крымский ТИТАН» после запуска комплекса по производству серной кислоты может нарастить выпуск продукции с нынешних 108 тысяч тонн до 120 тысяч тонн в год, а также ввести в строй еще одно производство диоксида титана мощностью 120 тысяч тонн.

«На «Крымском ТИТАНЕ» мы начинаем строить еще одно производство на 120 тысяч тонн диоксида титана в год. Таким образом, в Крыму будет производиться 240 тысяч тонн», – сказал Д.Фирташ. Он считает, что мощность Государственного предприятия «Сумыхимпром» может быть увеличена вчетверо - с нынешних 40 тысяч тонн до 160 тысяч тонн в год. «Если нарастить производство, Украина удвоит свою долю и будет занимать 6-8% мирового рынка диоксида титана», – прогнозирует Д.Фирташ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля этого года на ЧАО «Крымский ТИТАН» был открыт новый комплекс по производству серной кислоты. В строительство комплекса Group DF инвестировала 917 млн грн, а ожидаемый срок окупаемости проекта – 4,5 года.

Справка УНИАН. Частное акционерное общество ««Крымский ТИТАН» является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе и странах СНГ. ЧАО создано 31 августа 2004 года на базе целостного имущественного комплекса Государственной акционерной компании «Титан» (50%+1 акция) и финансового капитала «Ostchem Germany GmbH» (50% – 1 акция). «Ostchem Germany GmbH» входит в состав Группы компаний Group DF.

“Крымский ТИТАН” – крупнейший производитель диоксида титана марок Crimea TiOx-220, Crimea TiOx-230, Crimea TiOx-270, Crimea TiOx-271, Crimea TiOx-280, применяемых в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. На диоксид титана приходится около 90% общего объема экспорта. Компания осуществляет поставки своей продукции в более 60 стран мира.

Доля ЧАО "Крымский ТИТАН" в мировом производстве TiO2 составляет 2%. Доля двуокиси титана «Крымского ТИТАНА» на российском рынке – около 30%.

Также предприятие производит и другие виды химической продукции: минеральные удобрения (аммофос), серную кислоту (используется для собственных нужд в качестве сырья в производстве диоксида титана и аммофоса), красный железоокисный пигмент, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

Суммарный объем инвестиций Group DF в развитие «Крымского ТИТАНА» составил около 500 млн долларов.