ВР планирует ввести ряд льгот при оплате пошлины для отрасли машиностроения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины» (№ 9310).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается временное, до 1 января 2020 года, применение к субъектам машиностроения особенностей оплаты ввозной пошлины относительно товаров (которые используются для потребностей разработки и/и производства продукции машиностроения, предназначенной исключительно для реализации на экспорт) по кодам Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД), особенностей осуществления расчетов в иностранной валюте согласно нормам статьи 6 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

Для этого планируется внести соответствующие изменения в Закон Украины «О Едином таможенном тарифе» в части освобождения от уплаты ввозной пошлины в период с 1 января 2012 года до 1 января 2020 года при ввозе на таможенную территорию Украины сырья и материалов, комплектующих изделий и других материальных ценностей (далее - товары), которые используются для потребностей разработки и/или производства продукции машиностроения (предназначенной исключительно для реализации на экспорт) предприятиями – субъектами машиностроения, определенными статьей 2 Закона Украины «О признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины», если такие товары не производятся предприятиями на территории Украины или когда те, которые производятся, не отвечают международным классификационным требованиям или требованиям заказчиков продукции (услуг), определенных условиями контрактов. Кроме того, предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" в части дополнения его положением об установлении сроков для расчетов по экспортным операциям субъектов машиностроения, определенных в соответствии со статьей 2 Закона Украины «О признании отрасли машиностроения одной из приоритетных в промышленности Украины», которые не должны превышать 300 календарных дней с даты таможенного оформления (выписки вывозной грузовой таможенной декларации) экспортируемой продукции машиностроения.