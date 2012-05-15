Объединение АМК и Алчевского КХЗ приведет к сокращению 2 тыс. человек – глава ОГА

После объединения ПАО “Алчевский металлургический комбинат” (АМК) и ПАО “Алчевский коксохимический завод» (КХЗ) на этих предприятиях до конца 2012 года будет сокращено 2 тыс. человек. Об этом в интервью газете «Голос Украины» заявил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк.

По словам В.Пристюка, в результате объединения АМК и КХЗ некоторые подразделения этих предприятий будут объединены в единые структуры, а «лишних» работников планируется уволить. «С другой стороны, тем, кто останется, поднимут зарплату. Уже сейчас с 3241 грн до 3860 грн увеличена зарплата коксохимикам. Понятно, что такое сокращение обусловлено внедрением новых технологий, которые нуждаются в меньшем количестве персонала», - сказал губернатор.

Он также отметил, что в корпорации ИСД, в которую входят АМК и КХЗ, приводят в пример немецкий меткомбинат, на котором работают 4,5 тыс. человек, а выпускает он 6 млн тонн стали в год, тогда как на Алчевском меткомбинате работает свыше 15 тысяч, а выпускает он только 3 млн тонн стали. «Как капиталистов я их понимаю, но, как руководитель области, буду бороться против такого сокращения», — сказал В.Пристюк.

Как сообщал УНИАН, процесс объединения Алчевского меткомбината и коксохимического завода был начат в марте 2012 года.

Тогда генеральный директор ПАО «Алчевский меткомбинат» Тарас Шевченко сообщил, что к середине лета на АМК будут приняты работники всех основных цехов коксохимзавода, к концу осени планируется перевод работников вспомогательных подразделений. До завершения процесса объединения на коксохимическом заводе для решения вопросов, связанных с текущей деятельностью предприятия, останется коллектив из примерно 70 сотрудников.

«Объединение позволит повысить эффективность работы общих ремонтных и энергетических служб; улучшит логистику, в частности, будет более эффективно использоваться общий подвижной состав, подъездные пути, будет оптимизирован план перевозок. У объединения есть целый ряд преимуществ, - сказал Т.Шевченко.

При этом он отметил, что «никаких массовых сокращений на предприятиях не будет».

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Алчевский меткомбинат за 2011 г. нарастил производство основных видов продукции на 19,3-36%.

АМК входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.