Лукашенко отказался от планов продажи «Беларуськалия»

Белоруссия никогда не продаст контрольный пакет «Беларуськалия». Об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Владимир Семашко, сообщает Газета.Ru. «Это было бы преступлением перед народом», — сказал чиновник.

С января по июнь 2011 года Белоруссия экспортировала 2 млн тонн хлористого калия — на $1,334 млрд больше, чем за весь 2010 год, когда продажи составили 1,9 млн тонн на $1 млрд.

«Беларуськалий» — один из наиболее интересных для иностранных инвесторов белорусских активов, компания занимает около 16% мирового калийного рынка, осуществляя поставки более чем в 50 стран мира. «Беларуськалий» — один из основных поставщиков валюты в белорусский бюджет.

Еще недавно у Минска были другие планы в отношении компании. «В который раз повторяю: мы готовы приватизировать даже «Беларуськалий», где рентабельность 70—100%. Но это вопрос цены. И цену мы назвали. Сегодня это уже не $30 млрд, а $32 млрд, ну, может, $31,5 млрд. Желающие, приходите. Нет желающих — ну что ж, нет и нет», — заявил Лукашенко 8 мая, выступая с традиционным посланием народу и парламенту Белоруссии.

Желающие купить «Беларуськалий» были. В прошлом году компанию пытался приобрести российский «Уралкалий», оценивший актив в $14 млрд.

В августе прошлого года глава банка Герман Греф сообщал, что Сбербанк и Deutsche Bank готовы вместе предоставить «Беларуськалию» кредит на $2 миллиарда под обеспечение в виде экспортных контрактов и залог 35% акций белорусского предприятия. Но Белоруссия от таких условий отказалась, в итоге республика получила от Сбербанка и Евроазиатского банка развития синдицированный кредит на $1 млрд под залог контрольного пакета (51%) нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан». Этот кредит правительство республики постарается погасить как можно раньше, сообщил во вторник Семашко. «Срок погашения кредита наступает 18 ноября. Условия кредитования таковы, что первое полугодие — это приемлемые ставки, приемлемые условия», — пояснил он.

Решение отказаться от продажи «Беларуськалия» вряд ли окончательно, говорят эксперты. «Решение у нас принимает только один человек, а он свое мнение высказал: дадут столько денег, сколько он просит, и «Беларуськалий» будет продан», — считает белорусский экономист Лев Марголин.

«Актив весьма привлекателен для любого инвестора, но главный вопрос здесь — вопрос цены, а она очевидно завышена», - говорит Юрий Волов из Номос-банка. В «Уралкалии» «Газете.Ru» сказали, что компании потенциально интересен контрольный пакет «Беларуськалия», но возможностей для проведения такой сделки в ближайшее время «Уралкалий» не видит.