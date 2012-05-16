Совмин Беларуси в мае рассмотрит вопрос о слиянии МАЗа и КАМАЗа

Минск. На заседании президиума Совета министров Беларуси в мае планируется рассмотреть вопрос о слиянии Минского автомобильного и Камского автомобильного заводов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«Мы согласны войти в альянс с КАМАЗом. Это будет выгодно не только МАЗу, но и российской компании», - сказал В.Семашко.

Напомним, что этот вопрос затрагивал и Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 мая во время Послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Я недавно прочитал в средствах массовой информации, что один из «деятелей» в России, ведя переговоры по акционированию МАЗа, говорит о том, что белорусская сторона уж слишком большую цену «заломила». Но если тебя цена не устраивает – не ходи сюда! Давайте будем работать, как работаем, и будем конкурировать. МАЗ сегодня – успешное предприятие, прекрасно реализует свою продукцию, мы не торопимся с его приватизацией», - подчеркнул А.Лукашенко.

В свою очередь глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов 7 мая заявил, что российская сторона должна иметь 50% плюс одну акцию в холдинге КАМАЗа и МАЗа, в противном случае структура будет неуправляемой.

Комментируя ход переговоров о создании холдинга между КАМАЗом и МАЗом, он отметил, что «все по-прежнему».

«Беларусь представила новую оценку, которая российскую сторону не устраивает», - отметил С.Чемезов.

Справка УНИАН. С предложением объединить КАМАЗ и МАЗ выступила госкорпорация «Ростехнологии», которой принадлежит 49,9% акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей.

Первоначально стороны рассматривали обмен акциями КАМАЗа и МАЗа в рамках объединения двух компаний, но белорусские власти отказались от этого варианта. Затем было предложено создать СП, в которое будут внесены 49,9% акций КАМАЗа и 49,9% акций МАЗа, а также целый ряд предприятий, которые производят автокомплектующие как в России, так и в Беларуси.