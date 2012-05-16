Убыток металлургической отрасли Украины за 1-й квартал вырос в 3,6 раза

Отрицательный финансовый результат до налогообложения (доналоговый убыток) металлургической отрасли Украины за 1-й квартал 2012 года увеличился относительно 1-го квартала 2011 года в 3,6 раза – до 5,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий Харахулах сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, за указанный период чистый доход метпредприятий от реализации продукции сократился на 12,1%, или на 5,3 млрд грн, – до 38,3 млрд грн. Рентабельность реализованной продукции составила «минус» 11% против «минус» 2,5% по итогам 1-го квартала 2011 года.

В.Харахулах отметил, что затраты металлургов на 1 грн произведенной продукции выросли с 102,5 коп. в январе-марте 2011 года до 112,4 коп. за аналогичный период текущего года.

«Если уровень производства в 1-м квартале 2012 года незначительно отличается от такого же периода прошлого года, то в вопросах финансово-экономического состояния метпредприятий картина непригляднейшая. Незначительное снижение цен на сырьевые ресурсы при опережающих снижениях цен на металлопродукцию не позволяет металлургам выйти хотя бы на нулевую рентабельность, кроме одного предприятия – «Арселор Миттал Кривой Рог». Работая практически в равных условиях производства и рынка, это предприятие во все времена показывало лучший результат при всех хороших результатах наших металлургов», - уточнил В.Харахулах.

По его словам, основными причинами увеличения убытков является рост цен на энергоносители и грузоперевозки.

«С начала года цена на газ выросла относительно 1-го квартала прошлого года на 52%, что увеличило затраты металлургов на 2 млрд грн. Стоимость электроэнергии выросла на 21,2% - 550 млн грн дополнительных затрат. В связи с реформированием «Укрзализныци», металлурги также увеличили затраты на грузоперевозки за 4 месяца текущего года на 340 млн грн», - подчеркнул В.Харахулах.