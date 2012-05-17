Украину накрывает вторая волна рецессии

В Украине уровень промышленного производства в апреле 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем – мартом – сократился на 3,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как говорится в сообщении, по сравнению с апрелем 2011 года уровень промышленного производства в прошлом месяце не изменился. В январе-апреле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7% по сравнению с ростом на 9,1% за четыре первых месяца 2011 года к аналогичному периоду 2010 года.

«Самым важным показателем есть темпы роста месяц к предыдущему месяцу, и они очень плачевны – минус 3,4%. Это говорит о том, что экономика входит во второй квартал с отрицательными показателями. Темпы роста экономики не просто замедляются, часть экономики начинает сокращаться. Это может говорить о том, что мы входим во вторую волну рецессии», - сказал агентству УНИАН руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

«Экономика еще не восстановилась после первой волны рецессии, а мы, возможно, стоим на пороге второй. Это очень печально», - добавил аналитик.

Экономические эксперты обращают внимание, что сокращение объемов производства отмечено в различных секторах промышленности, включая экспортно-ориентированные отрасли, на которые влияет охлаждение мировой экономики.

По данным Госстата, ключевой для Украины сектор - металлургический в апреле продемонстрировал к предыдущему месяцу падение объемов производства на 1,3%, к апрелю 2011 года сокращение составило 0,2%. В январе-апреле 2012 года металлургическое производство сократилось на 1,7% по сравнению с ростом на 10,1% за аналогичный период 2011 года.

Согласно сообщению, сокращение объемов производства в апреле 2012 года к марту текущего года в добывающей промышленности составило 2,9%, включая падение в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых на 4,9%.

За четыре первых месяца 2012 года темпы роста объемов производства в добывающей промышленности сократились до 3,3% с 5,2% за аналогичный период 2011 года.

Лидерами роста производства в апреле стали отрасли, производящие неметаллическую минеральную продукцию (строительные материалы) – рост на 15,4% к предыдущему месяцу, и производители транспортных средств и оборудования – рост на 8,0%.

В целом, машиностроение страны показало в апреле рост к предыдущему месяцу на 3,7%, но по итогам четырех месяцев темпы роста в этом секторе снизились до 2,8% с 24,6% в январе-апреле 2011 года.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.