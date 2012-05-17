Метпредприятия Украины за 4 месяца увеличили импорт железорудного сырья на 35%

Метпредприятия Украины в январе-апреле 2012 года увеличили импорт железорудного сырья на 35% относительно аналогичного периода 2011 года - до 682 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

В частности, из Российской Федерации импортировали за указанный период железорудное сырье Алчевский меткомбинат (552,1 тыс. тонн, меткомбинаты им. Ильича (108,2 тыс. тонн), «Запорожсталь» (15,3 тыс. тонн), Днепровский им. Дзержинского (5 тыс. тонн). Другие метпредприятия Украины завезли по импорту 1,4 тыс. тонн ЖРС.

По данным «Укррудпрома», за 4 месяца 2012 г. украинские горнодобывающие предприятия реализовали 23,133 млн тонн продукции – на 1,8% меньше аналогичного периода прошлого года. На экспорт отгружено 11,287 млн тонн железорудной продукции, что на 2,8% больше. Объемы поставок на внутренний рынок сократился на 5,9%,- до 11,846 млн тонн. В частности, поставки металлургическим предприятиям снизились на 6% -до 11,542 млн тонн.

По данным «Укррудпрома», на 1 мая 2012 г. на складах предприятий ассоциации накопилось 1,557 млн тонн железорудной продукции. С начала года объемы остатков на складах выросли на 352,1 тыс. тонн, в том числе окатышей – на 262,9 тыс. тонн, концентрата - на 165,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, объемы производства железной руды за 4 месяца 2012 г. выросли на 4% или на 993 тыс. тонн - до 26,752 млн тонн.

Производство железорудного концентрата также увеличились на 4% или на 826 тыс. тонн - до 22,155 млн тонн. Производство агломерата выросло на 6% (на 759 тыс. тонн) - до 14,457 млн тонн. Производство окатышей увеличилось на 6% или 418 тыс. тонн - до 7,453 млн тонн.