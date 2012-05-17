Производство легковых авто в Украине за четыре месяца сократилось на 16,7%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-апреле сократилось на 16,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 24,1 тыс. штук, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, производство автобусов в Украине в январе-апреле увеличилось на 1,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 822 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 26,8% – до 1145 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО», Корпорация «Богдан», «Еврокар», Группа компаний «АИС», Корпорация «Эталон» и др.

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