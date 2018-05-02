Кризис forever: экономика катится в рецессию

Украинская экономика продолжает замедляться. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, то весьма вероятно, что по результатам первого полугодия, ее рост приблизится к 0%. Это закладывает риск возникновения серьезных финансовых проблем, ведь деньги для дополнительных бюджетных расходов на реализацию социальных инициатив правительство рассчитывало получить именно от роста экономики.

Свежие статистические данные подтвердили прогнозы независимых экспертов о замедлении роста экономики в этом году. В частности, кумулятивная динамика промышленного производства в Украине в январе-апреле 2012 г. снизилась до 0,7 % по сравнению с 0,9% в январе-марте текущего года. В сравнении с предыдущим годом падение продемонстрировали практически все отрасли промышленности за исключением химического производства (+9,6%), производства и поставки воды, газа и электроэнергии (+3,5%), машиностроения (+2,8%) и добывающей промышленности (+0,2%).

Трудно не отметить, что за редким исключением, тенденция этого года такова, что падение демонстрируют отрасли, где создается значительная доля ВВП, тогда как позитивную динамику сохраняют сырьевые отрасли производства. Собственно перерабатывающая промышленность уже начала падение (-0,7% за четыре месяца), а рост поддерживается за счет увеличение производства в добывающей промышленности (0,7%) и производстве и поставке воды, газа и электроэнергии. Интересно, что наиболее существенное падение показывает легкая промышленность (-10,8%). К слову, именно в этой отрасли правительство обещало существенно нарастить объемы производства.

В отличие от промышленности, которая сохраняет хоть и минимальную, но все же положительную динамику, строительство уже погрузилось в рецессию. За первые 4 месяца текущего года объем выполненных строительных работ сократился на 3%. И это на фоне того, что государство вливает колоссальные объемы бюджетных денег в модернизацию инфраструктуры в контексте подготовки страны к Евро 2012. Без государственного сектора, ситуация в строительстве достаточно плачевная. Корпоративный сектор заканчивает строительство объектов, которые начал еще до кризиса с тем, чтобы выручить хоть какие-то деньги, однако вкладывать деньги в новые проекты отказывается. После окончания чемпионата по футболу, падение в строительстве существенно ускорится.

На фоне столь пессимистичных показателей динамики экономического развития Украины в этом году просто таки анекдотичными выглядят регулярные отчеты правительства о резком уменьшении уровня безработицы и росте благосостояния населения. В частности, по национальной методологии уровень безработицы с начала года снизился с 2,0 до 1,7%. Правда, по методологии МОП этот показатель уже почти достигает 9%. Средняя заработная плата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 18%. Украинские экономисты наблюдают интересную картину. Если верить официальным данным, то украинские предприятия снижают производство, однако увеличивают персонал и повышают заработную плату!

Отметим, что сейчас рост ВВП Украины все еще держится на увеличении производства в сельском хозяйстве, которое за первые 4 месяца увеличились на 1,1%. Очевидно, это обусловлено эффектом высокого урожая прошлого года, остатки которого сейчас пошли в производство. Однако, из-за неблагоприятной погоды в этому году Украина не сможет повторить прошлогодний рекорд в аграрной отрасли, поэтому с середины года сельское хозяйство даже без существенных природных катаклизмов уйдет в отрицательную зону и, скорее всего, потянет за собой ВВП страны.

Временную поддержку украинской экономике окажет проведение Евро-2012. Однако, поддержка эта будет заключаться не столько в притоке денег или существенном увеличении производства товаров и услуг в обслуживающих отраслях экономики (на самом деле из-за бойкота Евро-2012 и жадности украинцев эти доходы будут минимальны), сколько в том, что это даст возможность дорисовать существенный процент к ВВП. Благодаря этому до парламентских выборов, очевидно, сохранится позитивная экономическая динамика.

Подобные манипуляции сформируют значительные риски для Украины в конце года, когда правительству придется увеличивать выплаты по своим долговым обязательствам, финансировать социальные инициативы, закрывать капитальные ассигнования в рамках подготовки к Евро-2012. При этом, из-за снижения роста экономики ниже прогнозируемого уровня, на основании которого рассчитывался бюджет на год нынешний, придется искать деньги для того, чтобы компенсировать недобор доходов. Все это формирует предпосылки для начала новой рецессии с комплексом финансовых проблем.

Подобные риски должны заставить чиновников задуматься об эффективности проведенных реформ, и об ошибочности взятого курса. Украина остается единственным государством бывшего социалистического блока, которое все еще не достигло уровня ВВП 1990 года, и продолжает оставаться вторым самым бедным государством из 43 стран Европы по показателю ВВП на душу населения. Эти показатели являются наилучшей характеристикой качества и эффективности тех реформ, которые проводила украинская власть на протяжении последних 20 лет.

Алексей Левицкий (для УНИАН)