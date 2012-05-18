Управляющим директором Group DF назначен Краснянский

Управляющим директором Группы компаний Group DF назначен Борис Краснянский, который на данный момент является управляющим партнером PwC в Украине. Как говорится в пресс-релизе со ссылкой на собственника и главу совета директоров Group DF Дмитрия Фирташа, Б.Краснянский приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября 2012 года.

Роберт Шетлер-Джонс, в данное время занимающий пост управляющего директора Group DF, войдет в состав наблюдательного совета Group DF и сосредоточится на вопросах международного развития.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.