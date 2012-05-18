Колесников планирует строить контейнерные терминалы на границе с Польшей

Украина планирует к концу 2012 года завершить переговоры и подготовить рабочие проекты строительства крупных контейнерных терминалов на границе с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников по окончании заседания Украинско-польской межправительственной комиссии, которое проходило в Киеве 17-18 мая.

«Мы разговариваем как с международными компаниями, так и с польско-украинскими компаниями о строительстве мощных контейнерных терминалов в районе сухопутных границ наших стран. К концу 2012 года будут рабочие проекты», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, строительство таких терминалов позволит увеличить грузопоток между Украиной и Польшей, который на сегодня сдерживается, в частности, разницей в ширине железнодорожной колеи. «В грузовых перевозках по железной дороге естественным препятствием является ширина колеи», - сказал он.