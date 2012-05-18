«ИНГ Банк Украина» снизил прогноз роста промпроизводства в Украине с 3,5% до 2,4%

Эксперты «ИНГ Банк Украина» снизили прогноз роста промышленного производства в Украине в 2012 году с 3,5% до 2,4%. Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами банка.

В обзоре отмечается, что апрельская динамика показателя промышленного производства (0,0% в годовом выражении), который оказался гораздо ниже прогноза (1,3%), указывает на замедление экономического роста, а также на неспособность внутреннего рынка компенсировать падение спроса на украинские товары на внешних рынках.

«Показатель промышленного производства свидетельствует о наличии значительной волатильности, а также об отсутствии стабильного спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Мы понизили наш прогноз по годовому росту промышленного производства до 2,4%», - говорится в обзоре «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, в Украине уровень промышленного производства в апреле 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем (мартом) сократился на 3,4%.

По сравнению с апрелем 2011 года уровень промпроизводства в прошлом месяце не изменился. В январе-апреле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7% по сравнению с ростом на 9,1% за четыре первых месяца 2011 года к аналогичному периоду 2010 года.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.

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