Власти Яготина отказывается от строительства скандального завода

Яготинский городской совет 24 мая планирует провести внеочередное заседание, на котором будет отменено решение о разрешении на выделение земельного участка под строительство завода минераловатной теплоизоляции компании Rockwool.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя ОГА Ярослава Москаленко.

«В связи с тем, что общество выступает против строительства завода Rockwool, вместе с мэром Яготина было договорено воздержаться от подписания предварительного решения сессии горсовета. Строить завод здесь не будут. В принципе, какой инвестор сюда пойдет, когда сложилась такая ситуация в самом городе. Убежден, после всего, что произошло, сильно пострадал не столько Яготин, сколько инвестиционный имидж нашей страны. Я уже молчу о Киевской области», - сказал первый заместитель губернатора.

По мнению Я.Москаленко, плохая осведомленность жителей города о деятельности компании и ее объектах «была использована оппозиционными силами для манипуляции общественным мнением».

По словам первого вице-губернатора, компания Rockwool имеет в Европе 27 таких заводов, 20 из них - на территории самой Европы, еще 7 - в постсоветских странах. И большинство из этих заводов построено на территории городов. Например, в Германии один из заводов расположен рядом с кардиологическим центром и не наносит никакого вреда, подчеркнул Я.Москаленко.

По его информации, в Яготине на новом заводе планировалось создать 250 рабочих мест.

«Местный и государственный бюджеты потеряли более 100 млн грн налогов в год. Сам проект стоит 187 млн евро. Думаю, если бы этот проект был реализован, построен завод и введен в эксплуатацию, то сумма долевого участия в социально-экономическом развитии региона, а именно города Яготина, составляла не менее 10%. А на переговорах мы говорили о 20%. То есть, если бы был введен в эксплуатацию завод компании Rockwool, община Яготина получила бы не менее 20 миллионов на социально-экономическое развитие своего города», - сказал Я.Москаленко.

В пресс-службе напомнили, что 16 мая городской совет Яготина дал предварительное разрешение на отвод земли под строительство завода. Во время заседания состоялось пикетирование, которое провели «УДАР» и «Свобода», с требованием не выделять земельный участок.

Как сообщал УНИАН, в марте с.г. компания Rockwool рассматривала возможность строительства завода в Украине, который планировалось разместить в Киевской области.

На данный момент продукция, которая реализуется на территории Украине, импортируется из польских заводов компании.

Компания объявила о своем намерении построить завод в Украине еще в 2007 году, однако планы были отложены в связи со сложной политической ситуацией и глобальным экономическим кризисом 2008 года.

Справка УНИАН. Компания Rockwool Group основана в 1909 году в Дании. Главный офис компании находится в г. Хедехузен. На сегодняшний день 27 предприятий концерна работает в странах Европы, Северной Америки и Азии. Общее количество сотрудников составляет более 9 тыс человек. Продажи группы за 2011 год превысили 1,8 млрд евро.

Компания производит продукцию на основе каменной ваты (группа минераловатной теплоизоляции), которая применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов строительных конструкций зданий и сооружений, а также для судостроения, промышленного оборудования, трубопроводов и воздуховодов.

В 1997 году было открыто торговое представительство Rockwool в Украине. С января 2010 года представительства компании Rockwool в Украине, Беларуси и России преобразованы в единую компанию, ответственную за развитие продаж на территории стран СНГ.