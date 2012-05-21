Алчевский меткомбинат за 4 месяца сократил производство проката на 12%

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» за 4 месяца 2012 года сократило относительно 4 месяцев 2011 года производство проката на 12,3%, или на 158 тыс. тонн, – до 1,123 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Комбинат выплавил 1,251 млн тонн стали, что на 1 тыс. тонн меньше, чем по результатам января-апреля 2011 года.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 1,161 млн тонн чугуна, что на 25 тыс. тонн, или на 2,1% меньше показателя за январь-апрель 2011 года.

К 1 мая 2012 г. металлургический комбинат также произвел 1,652 млн тонн агломерата, что на 51 тыс. тонн (на 3%) меньше, чем в январе-апреле 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

АМК входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% + 2 акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

Алчевский меткомбинат за 2011 год нарастил производство основных видов продукции на 19,3-36%, за І квартал 2012 года АМК сократил производство на 12-0,3%.

По итогам І квартала 2012 года чистый убыток ПАО “Алчевский металлургический комбинат” вырос до 314,9 млн грн, что почти в 4 раза больше, чем убыток комбината за І квартал 2011 года (84,7 млн грн).

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