Енакиевский метзавод за январь-апрель нарастил производство проката на 15%

ОАО "Енакиевский металлургический завод" за январь-апрель 2012 года нарастило относительно аналогичного периода 2011 года производство проката на 15,1%, или на 121 тыс. тонн, - до 920 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Предприятие выплавило 942 тыс. тонн стали, что на 122 тыс. тонн, или на 14,8% больше, чем по результатам за январь-апрель 2011 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 825 тыс. тонн чугуна, что на 104 тыс. тонн (на 14,4%) больше показателя за январь-апрель 2011 г.

К 1 мая 2012 года предприятие также произвело 766 тыс. тонн агломерата, что на 115 тыс. тонн (на 17,6%) больше, чем за январь-апрель 2011 года.

Справка УНИАН. «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

«ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы "Метинвест".

Енакиевский металлургический завод за 2011 год нарастил относительно 2010 года производство проката на 6,4% - до 2,548 млн тонн.

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