Ferrexpo увеличит инвестиции в Украину до 4,046 млрд грн

Ferrexpo в 2012 году увеличит объем инвестиционной программы, в том числе объем вложений в модернизацию и обновление производственного комплекса своих предприятий в Украине, до более чем 4,046 млрд грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, эта сумма инвестиций на 50% превышает размер вложений в украинские активы Группы Ferrexpo в 2011 году.

Ferrexpo, cогласно утвержденной Советом директоров инвестпрограмме на 2012 год, планирует профинансировать программу капстроительства на 1,806 млрд грн, технического перевооружения и замены изношенного оборудования на 831 млн грн. На капитальные ремонты по всем видам оборудования, зданий, сооружений группа потратит более 1 млрд грн.

При этом компания отмечает, что объем инвестиций в Украину будет существенно зависеть от состояния мирового рынка капиталов и доступности внешних заимствований, а также от условий своевременного возмещения НДС крупнейшим компаниям-экспортерам, включая предприятия Группы Ferrexpo в Украине.

В компании напомнили, что в 2011 году в модернизацию и обновление производства на горнорудных предприятиях ПГОК и ЕГОК в Украине было инвестировано 2,619 млрд грн. (без НДС), из которых на техническое перевооружение и капитальное строительство направлено 1,667 млрд грн, на капитальные ремонты - около 952 млн грн.

В 2011 году добыча железной руды компанией Ferrexpo составила 29,637 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2010 году (2010 г. - 28,930 млн тонн).

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 10 миллионов тонн в год. Основными потребителями продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона).

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В прошлом году компания привлекла у группы западных банков на развитие своих проектов пятилетний кредит в размере 420 млн долл., а также разместила на рынке пятилетние евробонды на 500 млн долл.

Привлекаемые средства Ferrexpo направила на программу своей модернизации, в частности, на обустройство нового месторождения Еристовское, добыча руды на котором должна начаться в 2013 году.

В течение ближайших полутора-двух лет компания планирует увеличить свои мощности по производству окатышей в годовом объеме до 12 млн тонн.

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