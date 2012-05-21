Украина установила квоту на экспорт лома черных металлов в 2012 году

Кабинет Министров утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.

Соответствующее постановление Кабмина №388 от 3 мая размещено на сайте правительства.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины» (относительно операций с металлоломом). Документом срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% с 2011 года перенесен на 2014 год. Согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 г. ежегодно должна снижаться на 3%. С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.