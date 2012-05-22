ПАО «Лугансктепловоз» возглавит выходец из Чехии Павел Цеснек. Его уже представили коллективу. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Точная дата вступления П.Цеснека в должность пока не известна.

По информации пресс-службы, на данный момент готовятся документы для его назначения. П.Цеснек приглашен на три года как специалист антикризисного менеджмента.

Последнее место работы П.Цеснека - российский вагоностроительный завод «Вагонмаш». Работает на постсоветском пространстве с 2007 года. Окончил Высшую школу экономики в Праге.

Справка УНИАН. ПАО "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод».