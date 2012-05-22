ВР внесла изменения в закон об осуществлении государственных закупок

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно закупок товаров предприятиями самолетостроительной промышленности» (№ 9748).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 320 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются товары, в соответствии с комплектовочной ведомостью на самолеты или вертолеты и со спецификацией материалов и агрегатов на авиационные двигатели, которые внесены в конструкторскую документацию разработчика изделия.

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.