ВР внесла изменения в закон об осуществлении государственных закупок

13:20, 22 мая 2012
Промышленность
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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно закупок товаров предприятиями самолетостроительной промышленности» (№ 9748).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 320 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено, что действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются товары, в соответствии с комплектовочной ведомостью на самолеты или вертолеты и со спецификацией материалов и агрегатов на авиационные двигатели, которые внесены в конструкторскую документацию разработчика изделия.

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

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