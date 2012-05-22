Киев будет возрождать машиностроительную отрасль – Попов

Одним из ключевых элементов развития столичной экономики должно стать возрождение машиностроительной отрасли столицы, заявил председатель КГГА Александр Попов во время визита на киевский механический завод “Магистраль” имени Николая Шульгина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, А.Попов поручил Главному управлению коммунального хозяйства, Главному управлению по вопросам благоустройства, а также коммунальной корпорации «Киевавтодор» изучить возможность сотрудничества со столичным машиностроительным предприятием.

«Подавляющее большинство коммунальной техники, работающее сейчас в столице, зарубежного производства. Убежден, что при условии сотрудничества городской власти, научных институтов и промышленников мы сможем наладить производство такой техники в Киеве. А это позволит не только существенно оживить экономику города, но и экономить бюджетные средства. Поскольку техника отечественного производства в несколько раз дешевле от иностранных аналогов», – сказал А.Попов.

Как говорится в сообщении, в настоящее время завод «Магистраль» – одно из немногих киевских предприятий машиностроительной отрасли, которому удалось сохранить мощности с советских времен. Традиционная продукция завода – машины и оборудование для ремонта и упорядочения автодорог, а также оборудование, основное назначение которого – ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на дорогах и других площадях, различные виды косилок.