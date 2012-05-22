Ostchem Holding поставит ОПЗ 350 млн куб. м газа на 150 млн долл.

ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ, Одесса) выбрало компанию Ostchem Holding Limited (Кипр), которая входит в группу химических компаний Ostchem Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу, победителем тендера на поставку 350 млн куб. м природного газа на сумму 150,5 млн долл., говорится в сообщении ОПЗ на портале госзакупок.

Согласно сообщению, предложение было акцептировано 14 мая, дата договора – 22 мая. Срок поставки – до 31 августа 2012 года.

Тендер проводился по процедуре закупки с одним участником.

Стоимость газа по данному контракту составляет 430 долл. за 1 тыс. куб. м.

Напомним, цена газа для Украины во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - с 416 долл. в первом квартале – до 426 долл. за тыс. куб. м.

В феврале ОПЗ закупил у Ostchem Holding Limited 186 млн куб. м природного газа за 79,98 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в начале года пресс-служба Д.Фирташа сообщила, что OstChem Holding намерен в 2012 году поставить 8 млрд куб. м газа для нужд украинских химических предприятий

Справка УНИАН. В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Кроме того, Д.Фирташ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), концерн "Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) и "Азот" (Черкассы).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

100% акций ОПЗ принадлежат государству и управляются Фондом госимущества. Основная специализация завода - производство и реализация аммиака и карбамида (занимает второе место в Украине по объему выпуска этой продукции). Также производит азот жидкий, двуокись (диоксид) углерода, кислород жидкий, натрий сернокислый.

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