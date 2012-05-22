ВР приняла в первом чтении законопроект о спецразрешениях на пользование недрами

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах (относительно специальных разрешений на пользование недрами)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 411 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями предусмотрено, что специальные разрешения на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную разработку месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения, предоставляются победителям аукционов по продаже, кроме случаев, определенных Кабинетом министров Украины, специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по геологическому изучению и обеспечению рационального использования недр или Советом министров Автономной Республики Крым относительно разработки месторождений полезных ископаемых местного значения на территории Автономной Республики Крым. Порядок проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами и порядок их предоставления устанавливаются Кабинетом министров Украины.

В случае промышленного открытия месторождения полезных ископаемых владелец специального разрешения на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную разработку месторождений, получает специальное разрешение на добычу полезных ископаемых, при условии выполнения дополнительных процедур включения указанного месторождения, которое передается для промышленного освоения, в Государственный фонд месторождений полезных ископаемых.

В случае отказа владельца специального разрешения на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленные разработки месторождений, от добычи полезных ископаемых на указанном участке недр, проводится аукцион на получение специального разрешения на добычу полезных ископаемых на отмеченном участке недр в соответствии с требованиями данного Кодекса.

В соответствии с законопроектом, предоставление специальных разрешений на пользование недрами осуществляется после предварительного согласования с соответствующим Советом народных депутатов вопроса о предоставлении земельного участка для указанных нужд, кроме случаев, когда в предоставлении земельного участка нет необходимости.

В случае выполнения отдельных видов работ, связанных с пользованием недрами, лицами, не указанными в специальном разрешении, ответственность за выполнение условий, предусмотренных специальными разрешениями, несет субъект, получивший специальное разрешение. Относительно отдельных видов пользования недрами или отдельных пользователей недр могут устанавливаться определенные ограничения, предусмотренные законодательством Украины.

В законопроекте предусмотрено, что владелец специального разрешения на пользование недрами не может дарить, продавать или другим способом отчуждать права, предоставленные ему специальным разрешением на пользование недрами, другому юридическому или физическому лицу, в том числе передавать их в уставные капиталы создаваемых с его участием субъектов ведения хозяйства, а также вносить как вклад в совместную деятельность.

Порядок проведения и условия конкурса на заключение соглашений о распределении продукции определяются Законом Украины "О соглашениях о распределении продукции". Специальное разрешение на пользование недрами на условиях распределения продукции выдается на основании заключенного соглашения о распределении продукции и должно содержать все виды пользования недрами и другие данные и сведения, предусмотренные этим соглашением. Права пользования недрами могут быть переданы третьим лицам одновременно с передачей прав и обязанностей согласно соглашению о распределении продукции и с обязательным переоформлением специального разрешения на пользование недрами в соответствии с требованиями Закона "О соглашениях о распределении продукции".

В законопроекте предусмотрено, что выдача специальных разрешений на пользование недрами субъекту ведения хозяйства, который получил целостный имущественный комплекс государственного угледобывающего предприятия в аренду или концессию, осуществляется путем переоформления специальных разрешений на пользование недрами, выданных угледобывающему предприятию государственного сектора экономики, целостный имущественный комплекс которого передан в аренду или концессию, на имя субъекта ведения хозяйства, получившему целостный имущественный комплекс такого угледобывающего предприятия в аренду или концессию, на срок действия такого специального разрешения и без проведения конкурса (аукциона).

Во время аренды или концессии целостного имущественного комплекса государственного угледобывающего предприятия на период получения арендатором или концессионером специального разрешения на пользование недрами и горного отвода арендатор или концессионер осуществляет добычу угля и (или) лигнита (бурого угля) на объекте, переданном в аренду или концессию, на основании действующего специального разрешения на пользование недрами и горного отвода государственного угледобывающего предприятия, целостный имущественный комплекс которого передан в аренду или концессию, но не больше 12 месяцев со дня заключения договора аренды или концессии.