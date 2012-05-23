Колесников: Крюковский завод завышает цену своих поездов

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колсников считает, что ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) необоснованно устанавливает действующие цены на производимые поезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, объясняя, почему Украина производит закупки поездов "Хюндай".

«Около 26 млн долл. стоит крюковский поезд, 29,5 млн стоит "Хюндай". Зарплата на заводе "Хюндай" – 4 тыс. долл., а на заводе Крюкова – 4 тыс. грн. Так вот хочу спросить у владельцев завода и руководства, как они объясняют эту цену», - сказал Б.Колесников.

Он согласился с тем, что необходимо покупать украинскую продукцию, но не «любой ценой».

«Мы с удовольствием купим украинский, когда этот поезд будет обкатан полностью и будет соответствовать тем параметрам, которые задала железная дорога. При равных возможностях мы с удовольствием купим украинский поезд, но не любой ценой», - сказал Б.Колесников.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.