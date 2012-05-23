Чистая прибыль «Метинвеста» в первом квартале составила 170 млн долл.

Чистая прибыль Группы компаний «Метинвест» в I квартале 2012 года составила 170 млн долл. (компания не приводит данных за аналогичный период 2011 года — УНИАН), сообщается в финансовом отчете «Метинвеста».

Согласно отчету, EBITDA «Метинвеста» за первых три месяца текущего года составила 538 млн долл., консолидированная выручка - 3,216 млрд долл.

Вместе с тем, общая задолженность (ссуды и заимствования) компании по состоянию на 31 марта этого года составляла 3,556 млрд долл., из которых 2,563 млрд долл. приходится на долгосрочные заимствования. На конец отчетного периода свободные денежные средства «Метинвеста» оставляли 401 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2011 года чистая прибыль «Метинвеста» составила 1,854 млрд долл., что более чем в 4 раза больше, чем по итогам 2010 года (437 млн долл.).

Выручка «Метинвеста» составила 14,189 млрд долл., что на 51% больше, чем по итогам 2010 года. EBITDA «Метинвеста» за 2011 год выросла на 39,7%, составив 3,565 млрд долл.

Справка УНИАН. «Метинвест» — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».