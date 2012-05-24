Президент Украины Виктор Янукович признает факт замедления экономического роста в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Совета регионов.

По словам В.Януковича, по итогам 4 месяцев текущего года наблюдается замедление экономического роста.

«Оно небольшое, но есть. То есть, есть негативные тенденции в ряде отраслей экономики, и мы должны это признать, а главное - предусматривать и заранее принимать все необходимые меры», - сказал Президент.

В.Янукович отметил, что ждет предложений от членов Совета регионов относительно адекватного и своевременного реагирования на существующие вызовы, которые стоят перед Украиной.

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