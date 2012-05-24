Рост индекса производства базовых отраслей в апреле ускорился до 1,3% - НБУ

В Украине в апреле 2012 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил, на фоне низкой базы сравнения, 1,3% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в марте 2012 года, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Рост за январь-апрель составил 1,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Высокие темпы роста реальной заработной платы (14,7% за I квартал) способствовали сохранению уровня внутреннего потребительского спроса - рост объема розничного товарооборота ускорился с 13,5% в марте до 16,3% в апреле», - говорится в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, приостановилось падение объемов производства отраслей, ориентированных на обеспечение внутреннего потребительского рынка. Также внутренний потребительский спрос стимулировал производство товаров машиностроения длительного использования (в частности, холодильников и стиральных машин), что позволило добиться роста объемов машиностроения на уровне 6,5%.

Благодаря существенному государственному финансированию приостановилось падение объемов строительных работ - с «минус» 5,6% в марте до «минус» 3,6% в апреле. За январь-апрель падение объемов строительства составило 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Вследствие больших объемов работ, связанных с пересевом значительных площадей озимых, существенно ускорился рост объемов производства сельского хозяйства - с 0,7% в марте до 2,2% в апреле, что обеспечило вклад в прирост ИПБО на уровне 0,2 п. п.

Незначительный рост цен на металлы на внешних рынках способствовал замедлению падения объемов металлургического производства - с 1,6% в марте до 0,2% в апреле. Рост промышленного производства в апреле составил 0% в годовом измерении, за январь-апрель - 0,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По оценкам департамента, рост ВВП за январь-апрель остался почти на уровне января-марта (около 2,5%).