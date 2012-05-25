Украина за 10 лет может втрое увеличить выпуск химической продукции – Фирташ

В ближайшие 10 лет Украина имеет все шансы увеличить выпуск химической продукции в три раза.

Об этом заявил глава совета директоров ГК Group DF Дмитрий Фирташ в Сумах, сообщает его пресс-служба.

«Для такого рывка у нас есть все предпосылки. Химическая отрасль в Украине сегодня растет быстрее ВВП страны и быстрее мировой химической индустрии», – сказал Д.Фирташ. По его словам, в ближайшие пять лет средний ежегодный темп роста мировой химической промышленности составит около 2,5%. Прирост объемов производства в украинской химической отрасли в 2011 году составил почти 19%.

«Это показывает, что украинская химическая отрасль восстанавливается после кризиса и набирает серьезные обороты, – сказал Д.Фирташ. – При правильной стратегии Украина может войти в число крупнейших производителей химической продукции». По его словам, за последние пять лет доля Украины в мировом химическом производстве принципиально не изменилась, но уже есть «подотрасли»-лидеры. «Например, по аммиаку доля Украины на мировом рынке составляет около 2,5%», – говорит он. Кроме производства удобрений, Украина должна «поставить» на производство диоксида титана и нефтехимию, а также развивать производства продукции с большей добавочной стоимостью, считает бизнесмен.

В сообщении отмечается, что в 2011 году объем годового производства химической отрасли в Украине составил $9,96 млрд или порядка 0,3% мирового рынка химической индустрии. Объем мирового производства химической и нефтехимической продукции оценивается в $3,8 трлн. Крупнейшими странами, производящими химическую продукцию, являются США (18% мирового рынка в 2011 году), Китай (16%), Япония (8%), Германия (7%), Франция (4,2%), Южная Корея (3,6%), Индия (3%), Бразилия (3,5%), Россия (2,2%).

По словам Д.Фирташа, в ближайшие двадцать лет мировой рынок химии может вырасти до $5,2 трлн. Основными игроками на рынке будут Индия и Китай, которые демонстрируют наибольшие темпы роста. «Страны Азии уже контролируют более 40% мирового химического рынка. Азиатские инвесторы пытаются поглотить все больше и больше европейских компаний, чтобы получить доступ к технологиям и клиентам. Ситуация действительно очень напряженная, конкуренция сильная. В этих условиях для Украины очень важно понять, где и как занять свою нишу. Нужно понять, как усилить позиции страны на этом рынке», – подчеркнул Д.Фирташ.

Как сообщал УНИАН, В 2011 году производство аммиака по сравнению с 2010 годом выросло на 26,5%, производство азотных удобрений – на 26,6%, серной кислоты – на 18,6%.

Ранее Д.Фирташ заявлял, что в ближайшие семь лет планирует инвестировать в развитие азотной химии $1,5-2 млрд и $2-2,5 млрд - в нефтехимию.