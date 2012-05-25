Апелляционный хозсуд подтвердил законность возврата "ЗАлКа" государству

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК", заключенных между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ним и компанией VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр), и возвратещении указанного пакета акций государству в лице Фонда, сообщили УНИАН в Генпрокуратуре.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, постановлением апелляционного суда от 23 мая 2012 г. отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО "ЗАлК" и оставлено в силе решение хозяйственного суда г. Киева от 22 марта 2012 г., которым удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, апелляционным судом по ходатайству Генпрокуратуры приняты меры к обеспечению иска.

Напомним,Хозяйственный суд города Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины 22 марта т.г. принял решение о расторжении договоров купли-продажи 68,01% пакета акций ОАО «ЗАлК», заключенных между ФГИУ и ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» и между ним и компанией VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр).

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций "ЗалКа" российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед «Укрэксимбанком» на 76,45 млн долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. "ЗалК" перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.