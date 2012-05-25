Квотирование экспорта металлолома нарушает законы Украины и соглашения с ВТО - эксперт

Действие постановления Кабинета министров №388 от 3 мая т.г. о введении квот на экспорт лома черных металлов нарушает законы Украины и соглашения со Всемирной торговой организацией. Об этом в комментарии УНИАН заявила старший юрист LCF LAW GROUP Елена Волянская.

Эксперт отметила, что согласно украинскому законодательству, в отношении одной и той же продукции не могут действовать одновременно таможенные пошлины и квоты на экспорт. При этом она также указала, что нормы ВТО не позволяют вводить ограничения в торговле без уведомления об этом партнеров по бизнесу.

«Нельзя закрыть глаза на тот факт, что вступление в силу постановления действительно влечет за собой нарушение как законов Украины, так и соглашений с ВТО», - сказала эксперт.

«Трудно не отметить прямое нарушение норм Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» (ВЭД) вследствие принятия данного постановления. Так, ст. 11 Закона о ВЭД устанавливает основные принципы налогообложения ВЭД. И в соответствие с данной статьей прямо запрещено одновременное применение по одному и тому же товару налога на экспорт и импорт и режима лицензирования и квотирования экспорта. Исключение составляют случаи установления режима лицензирования и квотирования как меры в ответ на дискриминационные действия других государств. В то же время в соответствие с действующим Законом Украины «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов» Украиной установлены экспортные пошлины на металлолом», - говорится в комментарии юриста.

При этом Е.Волянская отметила, что согласно принципам и нормам ВТО запрещается установление «внезапных и произвольных» ограничений как экспорта, так и импорта отдельных товаров или услуг.

«Принципы ВТО направлены, в первую очередь, на максимальную либерализацию торговли между странами и устранение тарифных и нетарифных барьеров в торговле. Вместе с тем установленные защитные механизмы соглашений позволяют странам ВТО временно ограничивать объемы экспорта отдельных товаров, однако такие ограничения должны проводиться в четко оговоренных случаях, с обоснованием вводимого квотирования и, конечно, с соблюдением принципа транспарентности и уведомлением деловых партнеров о вводимых мерах по квотированию», - подчеркнула эксперт.

"Украина, вступая в ВТО, существенно адаптировала свое законодательство, а также приняла на себя ряд обязательств. Однако же ничего не известно о проведении каких-либо официальных расследований или установлении фактов, которые могли бы обосновать установление квот на экспорт металлолома и их размера. Также, по заявлению департамента сотрудничества с ВТО и торговой защиты Минэкономразвития и торговли Украины, проект постановления с департаментом не согласовывался», - говорится в комментарии юриста.

Е.Волянская предполагает, что последствия принятого постановления о квотировании экспорта лома черных металлов для Украины будут зависеть от возможности государства обосновать введение дополнительных (к экспортной пошлине) ограничений относительно металллома. При этом она отмечает, что это будет сделать «непросто».

Также последствия, по мнению эксперта, будут зависеть от влияния ограничения экспорта на крупных потребителей этого сырья за рубежом: срыв уже заключенных контрактов, изменение цен и т.д., что в свою очередь, вероятно, вызовет необходимость рассмотрения споров органами ВТО по инициативе данных участников рынка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением Кабмина №388 от 3 мая утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины» (относительно операций с металлоломом). Документом срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% с 2011 года перенесен на 2014 год.

Согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 г. ежегодно должна снижаться на 3%. С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.