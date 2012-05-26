Без интеграции Украины и РФ в авиации конкурировать на мировом рынке невозможно – Путин

Москва. Без интеграции Украины и РФ в авиационной сфере конкурировать на мировом рынке практически невозможно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент России Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Мы же с вами понимаем и много на это счет говорили, что без реальной интеграции в таких областях конкурировать на международном уровне практически невозможно», - сказал В.Путин.

Стороны детально обсудили перспективы совместного проекта по производству самолета Ан-70.

В свою очередь, Н.Азаров согласился с необходимости объединить усилия в производстве самолетов.

«Совершенно верно», - сказал он и добавил, что Ан-70 может взлетать с любой площадки.

По словам Д.Медведева, у этого проекта «хорошая перспектива» и в него помещается «все, что угодно». При этом он поддержал инициативу Н.Азарова о переводе проекта самолета Ан-70 в цифровую форму.

«По цифре мы готовы кооперироваться. Это наше будущее, если мы сможем его оцифровать, мы сможем его продавать», - сказал российский премьер.

В.Путин в свою очередь, отметил, что это надо сделать «чем быстрее, тем лучше».

Как сообщал УНИАН, Н.Азаров после встречи сообщил, что поставил перед руководством России необходимость совместного строительства других самолетов семейства «Ан».

28 марта президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива в комментарии УНИАН сообщил, что Украинский Государственный авиастроительный концерн «Антонов» и российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) намерены начать выпуск самолетов Ан-70 на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Он отметил, что данное решение принято 25 марта в результате переговоров руководства ГАК «Антонов» и «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Мы с Воронежем будем делать Ан-70 на Воронежском заводе (ВАСО). Такое решение принято», - сказал Д. Кива.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол о возобновлении работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре заключили дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн рублей.