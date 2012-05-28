Порошенко выступает за усиление сотрудничества Украины и РФ в сфере авиастроения

Воронеж (РФ). Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко выступает за усиление сотрудничества Украины и России в сфере авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на открытии в Воронеже 10-го заседания Межпарламентской комиссии Украины и России.

П.Порошенко подчеркнул необходимость ускорить подготовку проекта соглашения между правительствами двух стран о реализации и мерах государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов Ан-124 с целью его подписания в возможно короткие сроки.

По его словам, также необходимо ускорить подготовку программы для совместного производства самолетов Ан-70 и направить ее для утверждения в правительства двух стран.

Министр подчеркнул, что необходимо согласовать вопрос о финансировании строительства Ан-70.

По словам П.Порошенко, готовится проект изменений к бюджету на 2012 год в части финансирования строительства Ан-70.

П.Порошенко подчеркнул, что необходимо обеспечить модернизацию и возобновление серийного производства, ремонта и эксплуатации самолетов Ан-124.

По его словам, здесь нужно продемонстрировать объединение усилий двух стран.

Он также отметил необходимость проведения мероприятий по снижению стоимости покупных изделий для поставок при серийном производстве Ан-148.

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Литвин надеется, что в ближайшее время будет реализован проект с РФ по строительству самолета Ан-70

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин надеется, что в ближайшее время будет реализован проект с РФ по строительству самолета Ан-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на открытии 10 заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ВР и Федерального собрания РФ.

В.Литвин также подчеркнул, что своевременным было бы реанимировать рабочую группу Межпарламентской комиссии по развитию сотрудничества между Украиной и РФ в высокотехнологических и наукоемких отраслях, в том числе в сфере авиации и космонавтики.

«Ее создание было предусмотрено еще в ноябре 2010 года в Киеве протоколом девятого заседания комиссии. Тесное взаимодействие рабочей группы с исполнительной властью и заинтересованными предприятиями позволило бы разрешить застарелые проблемы и усовершенствовать правовые основы сотрудничества двух стран», - подчеркнул В.Литвин.

Он также заявил, что время «требует от нас прагматизма, больше дел и меньше слов».

«В последние годы наши отношения утонули в словах – часто сказанных сгоряча, из расчета политической тактики, или в ответ в словесной дуэли. Глубоко убежден, что в украинско-российских отношениях пришло время прекратить «производить слова» и начать делать дела», - подчеркнул председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 мая премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Россия подтвердила готовность совместно с Украиной строить самолеты Ан-70 и другие модели самолетов семейства «Ан».