Кабмин рекомендовал усилить контроль за оборотом и экспортом стальных труб б/у

Кабинет министров Украины рекомендовал усилить контроль за оборотом в Украине стальных труб, бывших в употреблении, а также ужесточить контроль над их экспортом с таможенной территории Украины.

Об этом идет речь в письме премьер-министра Украины Николая Азарова, направленном народному депутату Украины Геннадию Задирко, текстом которого располагает УНИАН. (Письмо было направлено в ответ на депутатский запрос Г.Задирко относительно принятия мер для недопущения экспорта и продажи на украинском рынке стальных труб, бывших в употреблении, под маркой новых - УНИАН).

В своем письме премьер-министр сообщает, что вопрос использования металлических труб, бывших в употреблении, был, в частности, проработан с Минрегионом, МВД, Гостаможслубой, Агентством госимущества, Госводагентством, Советом министров Автономной Республики Крым, Днепропетровской облгосадминистрацией и объединением предприятий трубной промышленности "Укртрубопром".

«Вопрос о недопущении незаконного оборота труб, бывших в употреблении, на рынке металлических труб находится под постоянным контролем центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», - подчеркивается в письме Н.Азарова.

По данным Н.Азарова, в 2011 году в Украине возбуждено 30 уголовных дел по фактам демонтажа и разворовывания объектов инженерной инфраструктуры мелиоративных систем, из которых 11 направлено в суд. В своем письме премьер-министр также упоминает о случаях экспорта б/у труб с таможенной территории Украины под видом новых. «Гостаможслужбой усилен контроль за таможенным оформлением грузов во время осуществления экспортных операций с металлическими трубами», - сообщает глава правительства.

В письме также отмечается, что Кабмин рекомендовал соответствующим органам усилить контроль за сертификатами качества трубной продукции, поскольку бывшие в употребление трубы могут попадать на рынок без сертификатов качества или же по сфальсифицированным документам.

***В своем обращении, направленном в Кабинет министров Украины 14 марта текущего года, народный депутат Украины Геннадий Задирко напомнил, что в декабре 2011 года он обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой организовать проверки относительно законности демонтажа, продажи и экспорта труб бывших в употреблении в г. Киеве и других регионах Украины.

«Через старые трубы бюджетные деньги утекают как вода в песок. Ведь вместо новой трубы, срок эксплуатации которой 20-30 лет, города получают старые трубы, эксплуатационный срок пригодности которых никому неизвестен», - говорится в депутатском запросе.

Г.Задирко также подчеркивает, что имевшие место факты экспорта с территории Украины труб, бывших в употреблении, под видом новых могут крайне негативно отразиться на репутации украинских трубников, как производителей качественной продукции. Народный депутат напоминает, что в 2007-2010 годах в Днепропетровской области, используя поддельные документы и коррупционные связи, злоумышленники вывозили в Российскую Федерацию бывшие в употреблении трубы, выдавая их за новые. (В 2011 году украинские предприятия экспортировали 1,6 млн тонн стальных труб, из которых около 600 тыс. тонн в Россию - УНИАН).

Народный депутат обратил внимание Кабмина на то, что, согласно оценкам экспертов, не менее 10% труб, которые ежегодно реализуются в Украине под видом новых, уже были в употреблении.

В своем обращении Г.Задирко призвал правительство немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию и принять все необходимые меры для прекращения незаконного оборота стальных труб б/у.