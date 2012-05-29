На Львовском автобусном заводе новый гендиректор

Сегодня во Львове официально представили нового генерального директора ООО «Львовские автобусные заводы» Владимира Дзунзу.

Как передает корреспондент УНИАН, во время представления председатель Наблюдательного совета холдинга ЛАЗ Игорь Чуркин отметил, что В.Дзунза хорошо ознакомлен с работой завода и «ему доверяет коллектив».

«Смена руководства связана с тем, что мы двигаемся вперед. Новые задачи требу ют от нас новых решений», – отметил И.Чуркин.

На Львовском автобусном заводе В.Дзунза проработал 2 года, занимая должность технического директора.

Как сообщила менеджер пресс-центра «ЛАЗ» Оксана Горак, у В.Дзунзы большой опыт работы в сфере автомобилестроения. Свою карьеру он начал с ученика слесаря Волочинского АТП № 22031. После армии окончил Киевский автодорожный институт по специальности автомобиль и автомобильное хозяйство. В 1982-1992 гг. – работал в "Киевпасстранс", впоследствии перешел на должность заместителя руководителя в частную компанию "Автолайн". С 2009 года занимает руководящие должности в холдинге ЛАЗ.

Председатель Наблюдательного совета холдинга ЛАЗ выразил благодарность Игорю Мальцу за его работу в должности генерального директора ООО "ЛАЗы".

В ООО "Львовские автобусные заводы" произошла смена руководства в связи с достижением И.Мальцем пенсионного возраста.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «ЛАЗ» специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов разных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.