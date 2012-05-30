"Метинвест" выводит из эксплуатации три коксовые батареи коксохимического цеха «Азовстали»

Компания "Метинвест" приняла решение о выведении из эксплуатации трех коксовых батарей коксохимического цеха ПАО «МК «Азовсталь».

Об этом сообщил сегодня генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг» Игорь Сырый в ходе встречи с представителями общественных экологических организаций г. Мариуполя, говорится в пресс-релизе "Метинвеста".

По словам И.Сырого, закрытие коксовых батарей номер 5, 6 и 7 планируется в течение трех лет. Вывод батареи №5 запланирован на июль этого года. Также на ближайшие годы в планах "Метинвеста" остановка мартеновского производства и полная реконструкция аглофабрики комбината имени Ильича, закрытие аглофабрики на МК «Азовсталь».

«Мы отлично понимаем ответственность за состояние экологии в Мариуполе и будем находить все возможные ресурсы, чтобы эту ситуацию улучшить», — приводит пресс-служба "Метинвеста" слова И.Сырого.

В ходе встречи также обсуждался комплекс мер по улучшению экологической ситуации.

Справка УНИАН. «Метинвест» — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».