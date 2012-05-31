Азаров поручил выполнить договоренности с РФ по ХАЭС и самолетам

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Минэнерго и АНТК «Антонов» начать работу по выполнению договоренностей с РФ по сотрудничеству в энергетической сфере и авиастроении, достигнутых в субботу, 26 мая в ходе его встречи с президентом и премьер-министром России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня на заседании КМУ.

«Россия приняла решение о кредитовании строительства третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Поручаю Министерству энергетики и угольной промышленности начать техническое оформление этого соглашения. Также Россия высказала готовность принять участие в серийном производстве самолета Ан-148. На днях министр экономического развития Петр Порошенко уже побывал на авиапредприятии в Воронеже. Готовность к производственной кооперации достаточно высока. То есть концерн «Антонов» может приступать к технологическим согласованиям», - сказал Н.Азаров.

Он также напомнил о том, что в ходе переговоров 26 мая руководство России согласилось серьезно рассмотреть аргументы Украины по вопросу пересмотра контракта по поставкам газа в Украину.

«Руководители РФ согласились серьезно рассмотреть аргументы украинской стороны по поставкам российского газа в Украину и в ближайшее время вернуться к проблеме пересмотра контракта, который, очевидно, ставит Украину в неравные конкурентные условия», - сказал Н.Азаров.

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