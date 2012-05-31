Бюджетные отчисления на ремонт военной техники увеличили в 2,4 раза

Бюджетные назначения на восстановление и ремонт вооружения и военной техники (ВВТ) в 2012 году увеличены в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом — до 708 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, кроме того, на ремонт и восстановление ВВТ за счет эффективного использования бюджетных средств дополнительно направлены 111,2 млн грн.

Также Минобороны сообщает, что в 2012 году планируется восстановить и отремонтировать 53 самолета, 30 вертолетов, 14 зенитно-ракетных комплексов, 14 боевых кораблей, 274 единицы вооружения и военной техники общевойсковой номенклатуры.

В январе-мае 2012 года после восстановления и ремонта в войска уже поступили 11 боевых самолетов, 6 вертолетов, 8 зенитно-ракетных комплексов. Еще 6 самолетов проходят модернизацию на государственных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.