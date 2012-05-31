В Харьковской области обнаружены подземные хранилища ядохимикатов

На территории Государственного предприятия «Химпром» в городе Первомайске Харьковской области обнаружены нигде не учтенные подземные хранилища ядохимикатов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сообщил начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Харьковской области Роман Квартенко.

По его словам, ядохимикаты, которые были ранее вывезены из территории ГП «Химпром», хранились на оборудованном складе и не представляли особой опасности, а на некоторых сельскохозяйственных предприятиях области вещества хранились в неприспособленных помещениях, или просто под открытыми небом.

Р.Квартенко отметил, что обнаруженные сегодня ядохимикаты представляют большую опасность, и раскритиковал своих предшественников за халатное отношение к их обезвреживанию.

«При проведении работ на территории «Химпрома» были обнаружены новые подземные хранилища, где находится большое количество различных ядохимикатов, которые также требуют немедленной утилизации. Эти хранилища нигде не были учтены, многие из них были фактически зарыты и представляют собой бомбу замедленного действия. Это результат преступной халатности людей, которые ранее отвечали за вывоз пестицидов», - заявил Р.Квартенко.

Начальник управления сообщил, что всего на сегодняшний день с территории Харьковской области вывезен запланированный объем непригодных к использованию пестицидов и ядохимикатов.

По его информации, с 8 по 25 мая из Харьковской области вывезено 1070 т пестицидов и ядохимикатов. В частности, 22 т - из Шевченковского района, 31 т - из Змиевского района, 1 т - из г. Первомайска, 9 т - из Кегичевского района, 28 т - из Валковского района, 10 т - из Золочевского района, около 1 т - из Нововодолазского района, 967 т - с территории ГП «Химпром».

По данным Р.Квартенко, на вывоз пестицидов и ядохимикатов в 2011 г. было использовано 6 млн грн из областного экологического фонда и 12,5 млн грн - из государственного экологического фонда; в 2012 году - 22 млн из государственного экологического фонда.

«За последние годы 2 года с территории области вывезено свыше 1800 т - это говорит о многом», - отметил Р.Квартенко.