Саламатин: состояние вооружений и военной техники в украинской армии - критическое

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин признал критическое состояние вооружений и военной техники (ВВТ) в украинской армии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны, об этом Д.Саламатин заявил 30 мая во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства.

"Состояние вооружения и военной техники непосредственно влияет на уровень боеготовности Вооруженных сил Украины. Потому вопрос восстановления технического состояния вооружения и военной техники стоит очень остро", – сказал Д.Саламатин.

По его словам, нынешнее состояние вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины оценивается как критическое и характеризуется быстрыми темпами сокращения срока их технической пригодности. Более половины образцов ВВТ нуждаются в модернизации и обновлении.

В свою очередь, директор Департамента финансов Министерства обороны генерал-лейтенант Иван Марко сказал, что в этом году бюджетные назначения на восстановление и ремонт ВВТ увеличены в 2,4 раза и составляют 708 млн. грн. Кроме того, по его словам, за счет эффективного использования бюджетных средств удалось дополнительно направить на эти цели 111,2 млн. грн.

"Это позволит в 2012 году провести значительный объем работ по восстановлению вооружения и военной техники. В частности, планируется восстановить и отремонтировать 53 самолета, 30 вертолетов, 14 зенитно-ракетных комплексов, 14 боевых кораблей, 274 единицы вооружения и военной техники общевойсковой номенклатуры и др.", - заверил И.Марко.

По информации Минобороны, за пять месяцев этого года после восстановления и ремонта в войска уже поступило 11 боевых самолетов, 6 вертолетов, 8 зенитно-ракетных комплексов. Еще 6 самолетов проходят модернизацию на государственных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

"Работа по созданию современных и боеспособных Вооруженных сил набирает темп", – считает Д.Саламатин.