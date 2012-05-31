Группа «Метинвест» привлекла синдицированный кредит на 325 млн долл.

Крупнейший украинский производитель металлопродукции группа «Метинвест» привлекла у группы западных банков в рамках предэкспортного финансирования трехлетний синдицированный кредит на 325 миллионов долларов США.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН.

Формальным получателем средств, привлекаемых по ставке LIBOR + 4,75%, стала материнская компания группы Metinvest N.V.

Ведущим организатором и букраннером кредита стал немецкий Deutsche Bank AG, а в его организации также приняли участие другие западные банки - ING Bank N. V., Morgan Stanley Bank International Limited, Natixis, Rabobank International, WestLB AG и ABN Amro Bank N. V.

По словам финансового директора «Метинвеста» Сергея Новикова, слова которого приводит пресс-релиз, привлекаемые средства группа направит на увеличение оборотного капитала и, частично, на капитальные инвестиции.

Как сообщил ранее УНИАН, в I квартале 2012 года чистая прибыль группы «Метинвест» составила 170 миллионов долларов, показатель EBITDA - 538 миллионов долларов, консолидированная выручка - 3,216 миллиардов долларов.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).