Комитет Европарламента одобрил 4 соглашения с Россией о торговле для ее вступления в ВТО

Брюссель . Комитет по вопросам международной торговли Европарламента одобрил 4 соглашения с Россией, заключенных в рамках переговоров между Брюсселем и Москвой о присоединении России к Всемирной торговой организации.

Об этом сообщает сегодня официальный сайт Европарламента.

Соглашения касаются торговли древесиной, частями автомобилей, сырьем, а также сотрудничества в сфере морского транспорта.

Так, соглашение о торговле древесиной предусматривает, что Россия уменьшит экспортные пошлины на экспорт древесины в ЕС и значительно расширит квоты на такой экспорт. Соглашение определяет правила применения квот и делает невозможным непредвиденное повышение экспортных пошлин. На сегодняшний день ЕС импортирует 10% древесины, необходимой для производства, из России.

Соглашение о торговле частями автомобилей предусматривает, что в случае уменьшения экспорта частей автомобилей из ЕС в Россию на 3% и больше за год Россия будет уменьшать импортные пошлины.

Соглашение о торговле сырьем предусматривает установление стабильных экспортных тарифов на 80% всех сырьевых товаров. Что касается остальных 20%, то, в соответствии с соглашением, Россия и ЕС должны проводить консультации по меньшей мере за два месяца до запланированного повышения экспортных пошлин на них. К таким товарам отнесена, в частности, пшеница, семена подсолнуха, табак, кожи животных, а также ряд полезных ископаемых.

Соглашение о морском транспорте упрощает доступ морским транспортным агентствам на российский рынок.

Европарламент планирует принять эти соглашения в июле этого года. Россия планирует присоединиться к ВТО до конца лета.