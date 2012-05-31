Канадская EastCoal завершила сделку по приобретению шахты им. Менжинского

Компания EastCoal Inc (Канада) завершила оформление сделки по приобретению шахты им. Менжинского (г. Первомайск Луганской области), сообщили УНИАН в компании.

В частности, накануне подписания документов состоялся визит руководства компании EastCoal Inc на предприятие и встреча с руководителями города и области. В ходе встреч обсуждались основные этапы развития шахты им. Менжинского и приоритеты работы компании EastCoal Inc в Украине.

«В наших планах – увеличивать производство угольной продукции в Украине. Так, на новом активе – шахте им. Менжинского – планируется построить обогатительную фабрику и инвестировать в увеличение добычи угля», - отметил директор компании EastCoal Inc Браам Йонкер.

На сегодняшний день принята программа развития шахты им. Менжинского, которая включает в себя увеличение производственных мощностей и создание новых рабочих мест. Приоритетными направлениями развития является безопасность производства, внедрение новых технологий добычи и обогащения угля, оснащение шахты современным, высокопроизводительным оборудованием и защита окружающей среды.

В ходе встречи с руководством EastCoal Inc мэр г.Первомайск Борис Бабий заверил, что городская власть является надежным партнером для инвесторов.

«Шахта им. Менжинского – это первая частная шахта в городе, и мы возлагаем большие надежды на этот проект. Для нас очень важно сохранить работу шахты, увеличить количество рабочих мест и поступления в бюджет», - отметил мэр Первомайска.

Как сообщал УНИАН, в мае EastCoal Inc привлекла 17,01 млн канадских долларов (16,96 млн долл. США) в ходе частного размещения ценных бумаг на фондовой бирже Торонто.

Привлеченные средства EastCoal Inc намерена направить в развитие шахты им. Менжинского.

Справка УНИАН. Компания EastCoal Inc - крупный канадский инвестор, публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX (www.eastcoal.ca). С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal Inc является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского) (пос. Володарск, Луганская обл.). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария Глубокая» (шахта «Менжинская») (г. Первомайск, Луганская обл.), где ведется добыча коксующихся углей.

EastCoal Inc ожидает, что к 2016 году принадлежащие ей угольные шахты в Украине смогут ежегодно добывать около 5 млн тонн угля. Также компания высказывает заинтересованность в приобретении новых угледобывающих предприятий в Украине.

В Украине активами EastCoal Inc управляет ООО «Восточная угольная компания».