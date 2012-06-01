«РусАл» подал кассацию на решение о возврате акций ЗАлКа в госсобственность

Объединенная компания «Русский алюминий» («РусАл») 25 мая подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины с просьбой отменить решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, подтвердившего решение суда низшей инстанции о возврате в госсобственность принадлежащих «РусАлу» 68% акций ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАлКа, которым располагает агентство УНИАН.

Как отметили в пресс-службе, «РусАл» также рассматривает возможность обращения в международные судебные инстанции. В частности, рассматривается вариант обращения в Международный центр рассмотрения инвестиционных споров при Международном банке реконструкции и развития.

«Мы рассчитываем выиграть спор и надеемся, что в будущем, при наличии дифференцированных тарифов на электроэнергию, ЗАлК сможет стать прибыльным, хотя сейчас завод ежемесячно приносит объединенной компании более 1 млн долл. убытка», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗАлКа также отметили, что тариф на электроэнергию для потребителей по второму классу напряжения, к которым относится и ЗАлК, снова вырос. НКРЭ повысила тариф на июнь с 93,46 коп. за 1 кВт час электроэнергии до 94,67 коп.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК", заключенных между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ним и компанией VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр), и возвращении указанного пакета акций государству в лице Фонда. В частности, своим постановлением апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ОАО "ЗАлК" и оставил в силе решение хозяйственного суда г. Киева от 22 марта 2012 г., которым был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, Хозяйственный суд города Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины 22 марта т.г. принял решение о расторжении договоров купли-продажи 68,01% пакета акций ОАО «ЗАлК», заключенных между ФГИУ и ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» и между ним и компанией VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр).

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК) – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций "ЗалКа" российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн долл. Согласно договору купли-продажи, инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед «Укрэксимбанком» на 76,45 млн долл.

В 2004 г. собственником комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. "ЗалК" перешел под контроль объединенной компании «Русский алюминий» (ОК «РУСАЛ»), созданной в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.