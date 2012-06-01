Янукович дал украинское гражданство совладельцу "Метинвеста" Вадиму Новинскому

Президент Украины Виктор Янукович постановил принять в гражданство Украины российского бизнесмена Вадима Новинского как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

«В соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статьи 9 Закона Украины «О гражданстве Украины» постановляю: принять в гражданство Украины Новинского Вадима Владиславовича, 1963 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в городе Киеве», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, согласно ежегодному рейтингу журнала «Фокус» «200 самых богатых людей Украины», владелец «Смарт Холдинга», бизнес-партнер Рината Ахметова В.Новинский за 2011 год увеличил состояние на 63% - до 4,373 млрд дол.

В.Новинский занял второе после Р.Ахметова место в рейтинге.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Группе компаний СМАРТ Вадима Новинского принадлежит 23,75% горно-металлургической компании «Метинвест», основным акционером которой является компания СКМ (71,25%), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.