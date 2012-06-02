В десяти городах Украины строятся частные заводы по переработке мусора

В Киеве, Харькове, Днепропетровске, Черновцах, Сумах, Тернополе, Хмельницком, Полтаве, Кировограде и Виннице началась реализация проекта по строительству первых 10 заводов.

Об этом, как по информации Правительственного портала, сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

Председатель Госинвестпроекта также сообщил, что мусороперерабатывающие комплексы в 10 городах Украины будут созданы по принципу государственно-частного партнерства преимущественно за счет инвестиционного капитала.

«В Украине создается индустрия переработки мусора. В настоящее время в стране полностью отсутствует мусоропереработка, 4,5 территории страны покрыты свалками, действуют всего 2 мусоросжигательных завода, построенные в 80-е гг. ХХ ст. Новые комплексы составят основу мусороперерабатывающей отрасли Украины и будут служить примером для реализации Национального проекта в других городах страны. Ориентировочная стоимость всего проекта около 430 млн евро», - сообщил В.Каськив.

Также отмечается, что в настоящее время разработан и подан, в соответствии с требованиями законодательства по реализации национальных проектов, проект постановления КМУ «Некоторые вопросы подготовки к реализации национального проекта “Чистый город” - система комплексов по переработке твердых бытовых отходов» на согласование в профильные министерства и ведомства.

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