Комитет ВР рекомендовал принять за основу закон об эксперименте по поддержке судостроительства

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства рекомендует парламенту принять за основу законопроект № 10360 о проведении экономического эксперимента по государственной поддержке судостроительной промышленности.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, на заседании комитета отмечалось, что законопроект направлен на содействие улучшению финансового положения предприятий судостроительной промышленности, предотвращения их банкротства.

Законопроект предусматривает введение до 2018 года в судостроительной отрасли Украины экономического эксперимента, в ходе которого, в частности, будет предложено провести списание задолженности по уплате пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на налоговую задолженность по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), которые учитываются у предприятий судостроительной промышленности по состоянию на 1 июля 2012 года в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену действий законов "О государственной поддержке судостроительной промышленности Украины" и "О мерах по государственной поддержке судостроительной промышленности в Украине".

Также предлагается внесение изменений в статью 65 Закона "Об исполнительном производстве", согласно которым не будет обращаться взыскание на средства авансовых платежей и предварительной оплаты по контрактам предприятий судостроительной промышленности, полученные от заказчиков морских, речных судов, других плавучих средств, на средства в виде кредитов, которые эти предприятия получают с целью направления кредитных средств на финансирование строительства или ремонта судов и изготовление или ремонт судовой техники, судовых двигателей, судовых приборов и оснащения, которые находятся на отдельных счетах этих предприятий.

Кроме того, законопроект предлагает не распространять действие Закона "Об осуществлении государственных закупок" на товары, работы, услуги, закупка которых осуществляется предприятиями судостроительной промышленности, опытно-конструкторскими организациями, которые предоставляют услуги предприятиям судостроительной промышленности, в случае если они являются исполнителями государственных оборонных заказов.

Также законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" которыми до 2018 года для предприятий судостроительной промышленности снижается размер единого взноса на общеобязательное социальное страхование до уровня 33,2%. Кроме того, эти предприятия предлагается освободить от уплаты единого взноса на сумму оплаты пособия по временной нетрудоспособности, осуществляемой за счет Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.