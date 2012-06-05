Цены промпроизводителей в Европе не изменились

Брюссель. В апреле 2012 года цены промышленных производителей не изменились по сравнению с мартом 2012 г., как в зоне евро, так и во всех странах - членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В апреле 2012 г. по сравнению с апрелем 2011 г. цены производителей выросли на 2,6% в еврозоне, и на 2,8% - в ЕС-27.

В апреле 2012 г. по сравнению с мартом 2012 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,2% в еврозоне и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 0,1% в обеих зонах. Стоимость полуфабрикатов выросла на 0,3% в обеих зонах, цены на товары длительного пользования не изменились в зоне евро и выросли на 0,1% в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления – выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,2% в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в апреле 2012 г. по сравнению с мартом 2012 г. зарегистрирован в Болгарии, Дании и Ирландии (по 1,1%), а также Португалии (0,6%).

Снижение цен производителей было зарегистрировано в Испании (-0,8%), Швеции (-0,5%), Великобритании (-0,3%), Греции (-0,2%), Франции и Финляндии (по -0,1%).

В апреле 2012 г. по сравнению с апрелем 2011 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 1,3% в зоне евро и на 1,5% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 6,8% в еврозоне и на 6,6% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли в цене на 0,6% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-27, товары краткосрочного потребления подорожали на 2,4% в еврозоне и на 2,8% в ЕС-27, товары длительного пользования подорожали на 2,0% в обеих зонах, капитальное имущество подорожало на 1,1% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-27.

В апреле 2012 г. по сравнению с апрелем 2011 г. наибольший рост цен промышленных производителей зарегистрирован в Кипре (8,3%), Латвии (7,1%) и Венгрии (7,0%).

Наименьший рост цен зарегистрирован в Мальте и Словении (по 0,7%), а также в Австрии (1,0%). Снижение зарегистрировано лишь в Швеции (-0,5%).

В марте 2012 г. по сравнению с февралем 2012 г. цены промышленных производителей выросли на 0,5% в обеих зонах.