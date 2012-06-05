Ирак принял по контракту от Украины 62 бронетранспортера

Ирак сегодня принял от Украины вторую партию бронетранспортеров БТР-4 – всего 62 единицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного концерна «Укроборонпром», отметив, что это состоялось согласно подписанному контракту и графику.

По словам сотрудника пресс-службы, находящегося на полигоне в Харькове, представитель Министерство обороны Ирака поблагодарил украинскую сторону за «прекрасную военную технику, которая полностью удовлетворяет требования Министерства обороны Ирака».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Государственный концерн «Укроборонпром» распространил сообщение, что готов передать Ираку вторую партию БТР-4 в составе 62 машин.

«Контракт между Украиной и Ираком выполняется стабильно. На сегодня ГП «Завод Малышева» вместе с соисполнителями контракта завершают подготовку к сдаче иностранному заказчику второй партии бронетехники в количестве 62 БТР-4», - заявил, в частности, генеральный директор ГК «Укроборонпром» Дмитрий Перегудов.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн долл. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро имени Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (г. Харьков).

Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака изготовлена на производственной базе КБ имени Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода имени Малышева 20 апреля 2011 года.