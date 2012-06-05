Для сбыта отечественной авиационной техники ввели льготы до 2017 года

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О развитии самолетостроительной промышленности» относительно государственной поддержки сбыта авиационной техники отечественного производства».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что на период с 1 января 2013 года до 1 января 2017 года внедряется государственная финансовая поддержка сбыта авиационной техники отечественного производства через механизм удешевления кредитов путем частичной компенсации ставки по кредитам коммерческих банков привлеченными субъектами ведения хозяйства в национальной валюте для закупки такой техники.

Компенсация предоставляется эксплуатантам авиационной техники, которые находятся на территории Украины, исключительно для авиационной техники отечественного производства, за проценты, фактически оплаченные в текущем бюджетном периоде, в размере учетной ставки Национального банка, которая действует на дату уплаты указанных процентов.

В законе предусмотрено, что средства на осуществление такой государственной финансовой поддержки сбыта авиационной техники отечественного производства ежегодно, с учетом требований Бюджетного кодекса Украины, предусматриваются в Законе о государственном бюджете на соответствующий год.

Порядок использования указанных средств государственного бюджета ежегодно определяется Кабинетом министров Украины.

В соответствии с Заключительными положениями закона, Кабинет министров Украины до 1 января 2013 года должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого закона; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом; обеспечить пересмотр и отмену нормативно-правовых актов, противоречащих этому закону.