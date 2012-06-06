В Украине повысят пошлины на импортные автомобили

Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил сегодня на брифинге.

«Решение комиссией принято, но сейчас проводятся соответствующие консультации с нашими крупнейшими торговыми партнерами, по завершению которых решение будет оглашено», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что на сегодняшний день есть все основания для увеличения пошлин.

«На сегодняшний день все основания для того, чтобы таким образом защищать рынок в Украине, есть. Почему украинские производители и украинский рынок должны быть защищены 6-10% пошлиной и это кого-то волнует, те же производители в России защищены 25% пошлины и успешно развивают свою промышленность и это никого не волнует», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что в Украине три последних года существенно сокращается производство автомобилей, в результаты чего потеряно более 12 тыс. рабочих мест, резко растет доля продукции иностранного производства.

«Кстати, доля импортных автомобилей в дефиците платежного баланса составляет значительную часть, и не реагировать на это мы не можем», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года ведущие украинские автопроизводители и Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» выступали за ограничение импорта автомобилей, считая, что на сегодняшний день в отрасли сложилась критическая ситуация.